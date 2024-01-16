EVIQ تشغل خدمة الشحن السريع للسيارات الكهربائية بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EVIQ)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، تشغيل أول محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية بمدينة الرياض.

وتقدم الخدمة عبر شاحنين سريعين متطورين، بطاقة تتجاوز 100 كيلو وات، بما يوفر شحنا عالي الجهد لـ4 سيارات في آن واحد.

وبين الرئيس التنفيذي لـEVIQ، محمد بكر قزاز، أن الشركة تعتزم ـ حسب خطتها ـ توفير أكثر من 5000 شاحن سريع في 1000 موقع على مستوى المملكة بحلول 2030.

وأشار إلى أن الشركة وهي نتاج شراكة بين «صندوق الاستثمارات العامة» والشركة السعودية للكهرباء، توفر تقنيات في مجال الشحن في فترة زمنية وجيزة.

وكانت شركة (EVIQ) وقعت مع مجموعة روشن - أحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة - أخيرا مذكرة تفاهم لتطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المجمعات السكنية والعقارات التجارية، التي تطورها روشن في جميع أنحاء المملكة.

وبموجب مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على إطلاق أول محطة شحن عمومي سريع للمركبات الكهربائية في المملكة في واجهة روشن بمدينة الرياض. ويهدف هذا التعاون الاستراتيجي إلى تبادل الخبرات بين الجهتين لتطوير البنية التحتية والتقنيات الحديثة الداعمة لنشر استخدام المركبات الكهربائية على نطاق أوسع في المملكة.

كما أطلقت شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية EVIQ، أخيرا، مركزا للبحث والتطوير لشواحن السيارات الكهربائية بمدينة الرياض، يعد الأول من نوعه في المنطقة.

ويتم استخدام المركز الجديد لمهام اختبار ودراسة مجموعة من أجهزة الشحن والبرمجيات، لضمان استخدام أفضل المعدات والبرامج في المجال، مما يؤكد التزام EVIQ بالجودة والكفاءة، وقيادة التطور في قطاع المركبات الكهربائية بجميع أنحاء المملكة.

ولمركز البحث والتطوير الجديد دور أساس في دعم مهام الشركة، التي تهدف إلى تقديم حلول شحن السيارات الكهربائية وفق أعلى معايير الجودة، خلال اختبار أنواع مختلفة من أجهزة الشحن بعناية ودقة. كما أن المركز الجديد لا يعبر فقط عن التزام الشركة بالابتكار، بل ويعد أيضا خطوة بارزة على مستوى تعزيز كفاءة شواحن السيارات الكهربائية وموثوقيتها، وتوافقها مع مختلف أنواع المركبات، وسيمثل مركزا لتطوير الخبرات والمعرفة في مجال تكنولوجيا أجهزة الشحن، لتوفير الدعم اللازم للاحتياجات المتطورة لسوق السيارات الكهربائية بالمملكة.

خطة شركة (EVIQ)

إنشاء 5000 شاحن

تغطية 1000 موقع

بحلول 2030 .

تدشين أول محطة بمدينة الرياض.

محطة مزودة بشحن سريع للسيارات الكهربائية.

تقدم الخدمة عبر شاحنين سريعين متطورين.

طاقة الشحن تتجاوز 100 كيلو وات.

يوفر شحن عالي الجهد لـ4 سيارات في آن واحد.

محطة (EVIQ)