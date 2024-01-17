شكرا لقرائتكم خبر 196 دولة في مؤتمر «كوب 16 » تبحث حلولا لتدهور الأراضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة، الدكتور أسامة فقيها، أن إيجاد حلول لتدهور الأراضي والجفاف مسؤولية جماعية تشمل صناع القرار، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح أن المملكة ستستضيف 196 دولة ستشارك في مؤتمر «كوب 16» هذا العام دعما لأهدافها في تعزيز التعاون الدولي وإيجاد حلول لاستصلاح الأراضي الزراعية وإعادة تأهيل المتدهورة، والحد من الجفاف، مؤكدا أن «الكل متضرر ويجب على الجميع أن يكون جزءا من الحل».

وقال خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في سويسرا «إن 99% من الغذاء مصدره الأراضي، 75 % من المياه العذبة في العالم يسهم الغطاء النباتي في تجميعها، وكذلك 90 % من التنوع الإحيائي البري يوجد في مناطق الغابات والمراعي، وتدهور الأراضي يفقد العالم هذا التنوع، إذ لا نستطيع الفصل بين المحيط والأرض والمناخ.

وأضاف فقيها، «إن نسبة الكربون المخزنة في الغطاء النباتي والتربة تمثل ثلاثة أضعاف الكربون الموجود في الغلاف الجوي ويأتي في المرتبة الثانية بعد المحيطات، وتدهور الأراضي يتسبب في إطلاق الكربون في الغلاف الجوي مما يؤدي إلى زيادة آثار الجفاف والتغير المناخي، ويتسبب في زيادة حالات النزوح بين سكان الأرض».