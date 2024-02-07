شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “مدن” و “سار” توقّعان مذكرتي تفاهم لربط المنطقة اللوجستية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام بشبكة الخطوط الحديدية وإنشاء محطة ركاب في سدير للصناعة والأعمال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقَّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” وشركة الخطوط الحديدية السعودية “سار” اليوم بالدمام مُذكرتي تفاهم لتطوير النقل السككي، وإضافة حلول لوجستية جديدة بالمدن الصناعية، بدعم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة “مدن” الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة “سار” المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وتتناول مذكرتا التفاهم بين “مدن” و”سار” الاستفادة من الإمكانات التكاملية والخبرات المشتركة في عدد من مجالات التعاون تتضمن: ربط المنطقة اللوجستية الجديدة البالغ مساحتها مليون متر مربع والمقرر إنشاؤها في المدينة الصناعية الثانية بالدمام بشبكتي قطارات الشمال والشرق ما يتيح الوصول إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الرياض الجاف وموانئ الجبيل ورأس الخير، لتمكين سلاسل إمداد القطاع الصناعي بالمنطقتين الوسطى والشرقية، وتسهيل نفاذ المنتجات للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

كما اشتملت على وضع أطر للشراكة بين الطرفين لإنشاء “مدن” لمحطة نقل ركاب في مدينة سدير للصناعة والأعمال ترتبط بشبكة قطار الشمال، بهدف مواءمة الحراك الاستثماري والتنموي في المدينة الصناعية، ورفع معدلات الطاقة الاستيعابية لقطارات الركاب، وتمكين الوصول إلى وجهات جديدة.

وتضيف المحطة الجديدة ميزة نوعية للمصانع في المدن الصناعية ذات الاعتماد على منتجات الصناعات الأساسية والتحويلية الناتجة عن مصانع مدينة الجبيل الصناعية، ما يمثل عامل جذب للمشاركة وتوقيع اتفاقيات لنقل البضائع والمنتجات عبر قطارات “سار”، واختصار زمن الرحلة بين مدينتي الرياض وسدير ما يسهم بشكل مباشر في التقليل من الازدحامات المرورية ورفع مستويات السلامة والمحافظة على البنية التحتية للطرق وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية الصادرة عن أنماط النقل البري الأخرى.

وفي السياق ذاته أبرم 17 مستثمرًا في المدينة الصناعية الثانية بالدمام عقودًا ومذكرات تفاهم مع “سار” لتسهيل نقل البضائع والمنتجات والمواد الخام عبر شبكة القطارات، ومنها إلى المنافذ البرية والبحرية تعزيزًا لمنظومة الصادرات الوطنية.

يأتي ذلك تحقيقًا للتكامل بين قطاعي الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية اتساقًا مع الطموحات العالية بتمكين منظومة صناعية رائدة وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى توسيع الاستفادة من الخدمات والحلول الآمنة والمستدامة للنقل والخدمات اللوجستية ورفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي.

وتُسهم مذكرة التفاهم الخاصة بربط المنطقة اللوجستية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام المُوقعة بين الطرفين في تمكين سلاسل إمداد القطاع الصناعي بالمنطقتين الوسطى والشرقية، وتسهيل نفاذ المنتجات والبضائع للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وربط مناطق الإنتاج بحلول نقل المواد الخام وشحن وتوزيع البضائع.

وتهدف “مدن” للاستفادة من الشراكات مع القطاعين العام والخاص عبر توفير حزمة من الممكنات والمحفزات لدعم الفرص الاستثمارية الوطنية والأجنبية، وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي وتعزيز سلاسل الإمداد في المدن الصناعية.

يذكر أن “مدن” تعمل على تهيئة بيئة صناعية واستثمارية وتشغيلية متكاملة الخدمات بتوفير الخدمات المباشرة للصناعة وغير المباشرة وتعمل على تأهيل مجموعة من المدن الصناعية بمُمكنات تواكب التغيرات العالمية والمتطلبات التجارية والتصديرية وكذلك الاحتياجات المعيشية الجاذبة للاستثمارات في 36 مدينة صناعية تضم 6,443 مصنعًا و1,301 مصنع جاهز، ونحو 209 ملايين متر مربع.