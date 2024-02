شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تُطلق النسخة الثالثة من برنامج تأهيل المراقبين المتميزين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ​أعلنت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إطلاق ‏النسخة الثالثة من برنامج تأهيل المتميزين للمراقبين الماليين لعام 2024، الذي يسعى ‏إلى تمكين حديثي التخرج من الجامعات والمؤهلين علميًا من الكوادر الوطنية الشابة، عبر تدريبهم ‏وتطوير قدراتهم وخبراتهم وإكسابهم المعرفة.‏

ويأتي الإعلان عن النسخة الثالثة امتدادًا للنجاح الذي تحقق في النسختين الأولى ‏والثانية من هذا البرنامج، الذي ينطلق من أحد أهم أهداف وزارة المالية بتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل ‏منتجة، تحقيقًا لإحدى أهم ركائز رؤية السعودية 2030 المتمثلة في اقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشاب.‏

تأهيل الطاقات المتميزة

ويهدف البرنامج إلى تأهيل الطاقات الوطنية المتميزة، من خلال تدريبهم لدى وزارة المالية لمدة 12 ‏شهرًا تنتهي بتوظيفهم، مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة حال اجتيازهم ‏البرنامج بنجاح.

إضافة إلى منحهم فرصًا مثمرة، ومساعدتهم على صقل تجاربهم خلال فترة ‏زمنية مختصرة.‏



الكفاءات الوطنية الشابة

ويستقطب البرنامج الكفاءات الوطنية الشابة من الخريجين والخريجات ممن لم يمضِ على ‏تخرجهم 4 سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير، ومن ثم إلحاقهم بدورات تدريبية، ‏إلى جانب تدريبهم على رأس العمل في وزارة المالية. ‏

وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ استقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر موقعها الرسمي ‏حتى يوم الأحد 10 مارس المقبل.



شروط الانضمام إلى البرنامج

واشترطت الوزارة للانضمام إلى البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون متخصصًا في المالية أو ‏المحاسبة والضرائب، وأن يحمل مؤهل البكالوريوس أو الماجستير، مع التفرغ الكامل والانتظام في الدراسة.

كما ‏اشترطت في المتقدم للبرنامج ألا يكون مضى على تخرجه أكثر من 4 سنوات، وألا يقل معدل تخرجه عن ‏‏5/4 أو 3/4‏ ،وأن يكون حاصلًا على معدل 5 في اختبار الآيلتس، أو 67 في اختبار الستيب، أو 466 في ‏اختبار التوفل.

إضافة إلى معادلته للشهادات الخارجية، واجتيازه لاختبارات القياس والمقابلات الشخصية، ‏وكذلك الفحص الطبي.‏