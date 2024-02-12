شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تُطلق النسخة الثالثة من برنامج تأهيل المراقبين المتميزين والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي الإعلان عن النسخة الثالثة امتدادًا للنجاح الذي تحقق في النسختين الأولى والثانية من هذا البرنامج، الذي ينطلق من أحد أهم أهداف وزارة المالية بتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة عمل منتجة، تحقيقًا لإحدى أهم ركائز رؤية السعودية 2030 المتمثلة في اقتصاد مزدهر يسهم في إيجاد فرص مثمرة للكوادر الوطنية الشاب.
تأهيل الطاقات المتميزة
ويهدف البرنامج إلى تأهيل الطاقات الوطنية المتميزة، من خلال تدريبهم لدى وزارة المالية لمدة 12 شهرًا تنتهي بتوظيفهم، مع منحهم درجتين إضافيتين على المرتبة المستحقة حال اجتيازهم البرنامج بنجاح.
إضافة إلى منحهم فرصًا مثمرة، ومساعدتهم على صقل تجاربهم خلال فترة زمنية مختصرة.
الكفاءات الوطنية الشابة
ويستقطب البرنامج الكفاءات الوطنية الشابة من الخريجين والخريجات ممن لم يمضِ على تخرجهم 4 سنوات من حملة البكالوريوس والماجستير، ومن ثم إلحاقهم بدورات تدريبية، إلى جانب تدريبهم على رأس العمل في وزارة المالية.
وأوضحت الوزارة أنها ستبدأ استقبال طلبات التسجيل في البرنامج عبر موقعها الرسمي حتى يوم الأحد 10 مارس المقبل.This is a Twitter Status تعلن الميزانية العامة للربع الأول من 2022
This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#وزارة_المالية تعلن الميزانية العامة للربع الأول من 2022— صحيفة اليوم (@alyaum) May 15, 2022
#صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/eN87aKsP0C pic.twitter.com/rP0PdcAEUM
شروط الانضمام إلى البرنامج
واشترطت الوزارة للانضمام إلى البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون متخصصًا في المالية أو المحاسبة والضرائب، وأن يحمل مؤهل البكالوريوس أو الماجستير، مع التفرغ الكامل والانتظام في الدراسة.
كما اشترطت في المتقدم للبرنامج ألا يكون مضى على تخرجه أكثر من 4 سنوات، وألا يقل معدل تخرجه عن 5/4 أو 3/4 ،وأن يكون حاصلًا على معدل 5 في اختبار الآيلتس، أو 67 في اختبار الستيب، أو 466 في اختبار التوفل.
إضافة إلى معادلته للشهادات الخارجية، واجتيازه لاختبارات القياس والمقابلات الشخصية، وكذلك الفحص الطبي.