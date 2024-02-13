“الوطنية للإسكان” تُحقق الاعتماد CIPS في مجال المشتريات من معهد تشارترد الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصلت الشركة الوطنية للإسكان NHC على شهادة التميّز في سلاسل الإمداد و المشتريات من معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS)، نتيجة لتميزها في تطبيق أعلى مستويات التميّز في السياسات والإجراءات العالمية في مجال المشتريات.

وتُعد الشهادة الدولية اعترافاً من المعهد بتنفيذ الجهة أفضل الممارسات في مجال سلاسل الإمداد والمشتريات، وتعكس امتثالها للسلوكيات الأخلاقية والسعي المستمر للتحسين، والالتزام بتقييم موضوعي لأداء المشتريات مقابل معايير شاملة تشمل مجالات متعددة مثل الإستراتيجية والحوكمة وإدارة الموردين، بالإضافة إلى إدارة المخاطر والاستدامة.

وجاء حصول “الوطنية للإسكان” على الشهادة المعتمدة نظير ما تقدمه الإدارة العامة لسلاسل الإمداد ودعم الأعمال من استقطاب وتأهيل مزودي الخدمات لرفع مؤشرات الأعمال وبناء شراكات وثيقة مع أفضل مزودي الخدمات، وإدارة وحوكمة كافة التعاقدات لصالح قطاعات الشركة الوطنية للإسكان والشركات التابعة لها وعملائها بالإضافة إلى إدارة التحالفات التجارية والإستراتيجية وتطوير الفرص المتاحة لتعزيز للإسهام في دعم المحتوى المحلي في منظومة الإسكان من خلال تبنيها لمبادرات عديدة، إضافة إلى أتمتة كافة العمليات الرئيسية مما يسهم في رفع الشفافية والحوكمة والمرونة.

يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة والتي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 8 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن. وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.