معسكرات «تعلم الآلة» تستهدف تدريب 220 شخصا بالمجالات التقنية

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وبدأ التسجيل في المرحلة الرابعة من المعسكرات أمس (21 فبراير 2024) ويستمر لمدة أسبوع، بينما ينطلق التدريب في 3 مارس 2024م ويستمر لمدة أربعة أسابيع، يتلقى خلالها المتدرب المعرفة في: أسس علوم البيانات، وإطلاق إمكانات البيانات، وأساسيات تعلم الآلة، وتحليل الانحدار المتقدم، وأسس التصنيف، وتقنيات تعلم الآلة المتقدمة، والتحقق واختبار النموذج الإحصائي، وتحسين نماذج تعلم الآلة، فضلاً عن تأهيل المتدربين للحصول على شهادة احترافية في المجال.
ويتطلب القبول في المعسكرات أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أصحاب التخصصات التقنية أو المهتمين بها ممن ينطبق عليهم متطلبات القبول كالإلمام بلغة برمجة بايثون، معرفة بالإحصاء والرياضيات واللغة الإنجليزية.
ويمكن للراغبين بالانضمام إلى المعسكرات التسجيل عبر الرابط التالي: https://sdaia.tuwaiq.edu.sa/MLBootcamp.
ويأتي إطلاق هذه المعسكرات ضمن جهود «سدايا» في تعزيز التعلم وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة.
معسكرات (تعلم الآلة ML):
- تستهدف تدريب 220 شخصا.
- عبر 4 معسكرات تنفذ عن بعد.
- بدء التسجيل 21 فبراير 2024.
- انتهاء التسجيل 28 فبراير 2024.
- انطلاق التدريب 3 مارس 2024م.
- يستمر لمدة 4 أسابيع.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- من أصحاب التخصصات التقنية أو المهتمين بها.
- ينطبق عليهم متطلبات القبول كالإلمام بلغة برمجة بايثون.
- معرفة بالإحصاء والرياضيات واللغة الإنجليزية.
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