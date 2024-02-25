شكرا لقرائتكم خبر عن ولاء إسماعيل من هولندا: دخول 35 مليار دولار استثمارات مباشرة لمصر إنجاز كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ولاء إسماعيل، رئيس مؤسسة مصريات ونساء العرب بمملكة هولندا، إننا سعداء جدا بهذا المشروع الكبير لتطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، لافتة أن مصر جاذبة للاستثمار الأجنبى رغم الوقت الصعب لدخول عملة صعبة وبالتالي المساهمة في عبور الأزمة التي نحن فيها حاليا.

وأضافت ولاء إسماعيل، في تصريحات لـ"الخليج 365" من أمستردام العاصمة الهولندية، أن الصفقة ستوفر فرص عمل، وستنعش الاقتصاد، كما ستجذب السياحة لمصر وللمنطقة على وجه الخصوص من أوروبا؛ لأنها منطقة واعدة، وكانت بالفعل تحتاج الى هذا الاستثمار الكبير لتنميتها كما ستكون خطوة هامة لجذب الاستثمار الأوروبى لمصر.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الامارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.