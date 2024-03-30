شكرا لقرائتكم خبر ضبط 645 مخالفا وحجز 305 سيارات تمارس نشاط نقل الركاب دون ترخيص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الهيئة العامة للنقل 645 مخالفا وحجزت 305 سيارات لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في مطارات المملكة، خلال الفترة من 9 - 16 رمضان الجاري، وذلك ضمن الحملات الرقابية المكثفة التي تقوم الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الحملة الرقابية تأتي بهدف الحد من الممارسات غير المرخصة ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافة إلى تعزيز استفادة المسافرين من خيارات التنقل المتوفرة بالمطارات.

وأشارت الهيئة إلى أن عقوبة تقديم خدمات نقل الركاب دون ترخيص في المطارات تصل إلى 5000 ريال، بالإضافة إلى حجز المركبة المخالفة، مؤكدة أهمية التأكد من امتثال الناقلين للأنظمة والاشتراطات المعمول بها.

وأضافت الهيئة أن الحملات الرقابية تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين، إضافة للتعريف بخيارات التنقل المختلفة المتاحة للمستفيدين.

وأكدت الهيئة أن الحملات الرقابية مستمرة لضمان تقديم خدمة نقل آمنة وعالية الجودة لجميع المسافرين.

وكانت الهيئة العامة للنقل ذكر في وقت سابق أن حجز المركبة إجراء حديث لمخالفي نشاط نقل الركاب في المطارات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 5,000 ريال؛ وذلك بهدف توفير تجربة تنقل سلسة وآمنة ومريحة للمسافرين، وبما يعزز من جودة الخدمات المقدمة، في ظل توفر العديد من خيارات التنقل في المطارات.

وأفادت الهيئة أن عقوبة حجز مركبات ممارسي نشاط نقل الركاب بدون ترخيص تأتي بصفتها إجراء حديثا بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، بهدف الحد من ظاهرة ممارسة النشاط دون ترخيص داخل المطارات، مع التأكيد على أن المخالف يتحمل جميع التكاليف المترتبة على هذا الإجراء.

يذكر أن الهيئة العامة للنقل أعلنت عن ضبط 418 مخالفا لممارسة نشاط نقل الركاب دون ترخيص، خلال الحملات الرقابية المكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، كما تأتي هذه الجهود، ضمن حملة توعوية أطلقتها الهيئة العامة للنقل بعنوان «لا تركب مع غير المرخص»، حيث تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الاستفادة من وسائل النقل النظامية التي تغطي مطارات المملكة، التي توفر خدمة آمنة وموثوقة للمستفيدين.