أخبار البورصة اليوم الأحد 31-3-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 31-3-2024، وجاءت أبرزها إنهاء لبورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 48 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.811 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: سيتى للتحاليل الطبية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، وديحيتايز للاستثمار والتقنية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والعبوات الطبية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، وجى بى كوربوريشن، وعبر المحيطات للسياحة، وجولدن تكس للأصواف، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وإعمار مصر للتنمية، والعالمية للاستثمار والتنمية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والاستثمار العقارى العربي-اليكو.

البورصة تخسر 48 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 48 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.811 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 479 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.4 ألف عملية لعدد 208 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.42% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.59%، والعرب على 7.99%، واستحوذت المؤسسات على 30.5% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.49%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 21.4 مليون جنيه، 226.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 90.3 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 79.7 مليون جنيه، 75.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 26883 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 32830 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 11459 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.51% ليغلق عند مستوى 6174 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 8767 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 7212 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1523 نقطة.

وصعدت أسهم 15 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 137 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضى، إذ باعت إدارة البنك التجارى الدولي-مصر (سى أى بي) عدد 2000 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات العامة لصناعة الورق-راكتا، ومصر لصناعة الكيماويات، والمهندس للتأمين، وبالم هيلز للتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 22.5 ألف سهم، 150 ألف سهم، 3025 سهم، 200 ألف سهم، 135 ألف سهم، 200 ألف سهم، 1982 سهم، 100.2 ألف سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسى بشركة مستشفى النزهة الدولى 13 ألف سهم، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير 4 آلاف سهم.



كما أعلنت شركات إيه كابيتال القابضة، وبايونيرز للتنمية العمرانية، وراية القابضة للاستثمارات المالية، عدد 225.1 ألف سهم خزينة للأولى، 800 ألف سهم خزينة، 100 ألف سهم، خلال جلسة يوم الخميس الماضي.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2023، وحققت شركة أسمنت سيناء، مبيعات بلغت 4.3 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 2.3 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 82.89%، وبلغ صافى الخسارة 121.4 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 330.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 63.23%.

وحققت شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج، إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 11%، وبلغ صافى الخسائر 33.3 مليون جنيه مقارنة مع 32 مليون جنيه بنسبة انخفاض 4%.

وحققت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى، إيرادات بلغت 116.6 مليون جنيه خلال عام 2023 مقابل 64.5 مليون جنيه خلال عام 2022، وبلغ صافى الخسائر 8 ملايين جنيه مقارنة مع 4.6 مليون جنيه.

فى السياق ذاته حققت شركات العامة للصوامع والتخزين، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، الأولى صافى الربح بعد الضريبة 132.5 مليون جنيه، والثانية 76.3 مليون جنيه، والثالثة 2.8 مليون جنيه.