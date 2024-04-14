شكرا لقرائتكم خبر «الوطنية للتعليم» تستأجر مجمعا تعليميا في الرياض بـ87 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الشركة في بيان على تداول، أمس، أن قيمة العقد 3.75 ملايين ريال سنويا، وبتصاعد 10 % كل 5 سنوات، وتصل القيمة الإجمالية للعقد طوال مدته مبلغ 87 مليون ريال (بدون ضريبة القيمة المضافة).
وبينت أن مدة العقد 20 سنة ميلادية، ابتداء من تاريخ 18 أغسطس 2024، يتخللها أول 10 سنوات ملزمة على الطرفين، و10 سنوات إضافية متاح بها خيار عدم التجديد حصرا للمستأجر (الشركة الوطنية للتربية والتعليم).
وأشارت إلى أن المبنى عبارة عن مجمع تعليمي للبنين والبنات، مقام على أرض مساحتها 5250م2 في مدينة الرياض بحي القيروان، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمجمع بـ1400 طالب وطالبة، حيث سيتم تشغيل المجمع التعليمي بداية من العام الدراسي 2025/2024.
وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد ابتداء من الربع الأول من السنة المالية للشركة التي ستنتهي في 31 أغسطس 2025، مبينة عدم وجود أطراف ذات علاقة.
وذكرت أن هذا الاستثمار يأتي ضمن استراتيجيتها التي تهدف إلى التوسع ونمو قاعدة الطلاب، وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تحقق استراتيجية الشركة.
كما تهدف الشركة خلال المجمع التعليمي المذكور إلى نمو حصتها السوقية في شمال مدينة الرياض، خلال تقديم مناهج تعليمية تخدم شرائح متعددة من أولياء الأمور لتلبية مختلف الرغبات.
كانت هذه تفاصيل خبر «الوطنية للتعليم» تستأجر مجمعا تعليميا في الرياض بـ87 مليونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.