شكرا لقرائتكم خبر «الوطنية للتعليم» تستأجر مجمعا تعليميا في الرياض بـ87 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة الوطنية للتربية والتعليم عقد إيجار مبنى مجمع تعليمي بمدينة الرياض، بقيمة 87 مليون ريال، لغرض تشغيله من قبلها.

وأوضحت الشركة في بيان على تداول، أمس، أن قيمة العقد 3.75 ملايين ريال سنويا، وبتصاعد 10 % كل 5 سنوات، وتصل القيمة الإجمالية للعقد طوال مدته مبلغ 87 مليون ريال (بدون ضريبة القيمة المضافة).

وبينت أن مدة العقد 20 سنة ميلادية، ابتداء من تاريخ 18 أغسطس 2024، يتخللها أول 10 سنوات ملزمة على الطرفين، و10 سنوات إضافية متاح بها خيار عدم التجديد حصرا للمستأجر (الشركة الوطنية للتربية والتعليم).

وأشارت إلى أن المبنى عبارة عن مجمع تعليمي للبنين والبنات، مقام على أرض مساحتها 5250م2 في مدينة الرياض بحي القيروان، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمجمع بـ1400 طالب وطالبة، حيث سيتم تشغيل المجمع التعليمي بداية من العام الدراسي 2025/2024.

وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد ابتداء من الربع الأول من السنة المالية للشركة التي ستنتهي في 31 أغسطس 2025، مبينة عدم وجود أطراف ذات علاقة.

وذكرت أن هذا الاستثمار يأتي ضمن استراتيجيتها التي تهدف إلى التوسع ونمو قاعدة الطلاب، وذلك لتحقيق النمو والعوائد التي تحقق استراتيجية الشركة.

كما تهدف الشركة خلال المجمع التعليمي المذكور إلى نمو حصتها السوقية في شمال مدينة الرياض، خلال تقديم مناهج تعليمية تخدم شرائح متعددة من أولياء الأمور لتلبية مختلف الرغبات.