شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف وائل حنفي بتسيير أعمال النائب المالي للمصرية للاتصالات خلفا لـ"شمروخ" والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن استقالة المهندس محمد شمروخ، نائب أول الرئيس التنفيذي للشئون المالية، وذلك بعد مسيرة مهنية حافلة حقق خلالها الكثير من النجاحات والإنجازات منذ أن بدأ عمله بالشركة عام 2002، وقالت الشركة أن المهندس شمروخ قد تقدم باستقالته نظراً لتكليفه بالعمل رئيساً تنفيذياً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، وقد توجه له مجلس إدارة الشركة بخالص الشكر والتقدير على ما قدمه للشركة المصرية للاتصالات من جهود مثمرة ذات أثر كبير على الأداء المتميز للشركة متمنين له التوفيق في منصبه الجديد، وقد تم تكليف وائل حنفي، رئيس قطاعات الشئون المالية بتسيير أعمال ومهام نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية لحين إنهاء إجراءات تعيين نائب مالي جديد.

وللمهندس محمد شمروخ تاريخ طويل من العمل الجاد في المصرية للاتصالات، حيث بدأ حياته المهنية بها مهندساً للشبكات عام 2002، ثم تدرج في المناصب وصولاً إلى منصب مدير عام التشغيل عام 2007، ثم رئيس قطاع الشئون الاستراتيجية عام 2009، ومنها إلى منصب رئيس قطاعات الشئون المالية والمدير المالي للشركة، ثم نائباً للرئيس التنفيذي للشئون المالية عام 2016 إلى أن شغل منصب النائب الأول للرئيس التنفيذي للشئون المالية في أبريل من عام 2019.

كذلك فقد تولى المهندس محمد شمروخ منصب عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات في مارس 2016، ممثلا عن الحكومة. ويتمتع بخبرات تمتد لأكثر من 20 عاما في العديد من المجالات الفنية والتشغيلية والشئون الاستراتيجية والمالية داخل الشركة المصرية للاتصالات، وقد مثل الشركة المصرية للاتصالات في مجالس إدارات العديد من الشركات منها شركة "فودافون مصر"، و "وي داتا"، و"اكسيد".

وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمهندس محمد شمروخ على ما قدمه للمصرية للاتصالات على مدار سنوات طويلة من جهود مخلصة انعكست على تطوير الأداء المالي والتشغيلي للشركة وبناء استراتيجيتها القوية التي جعلتها قادرة على مواجهة التحديات المالية المختلفة،" وأضاف: "لقد أدى المهندس شمروخ دوراً محورياً في وضع السياسات المالية للشركة التي ضمنت لها تحقيق أعلى معدلات الأداء جنباً إلى جنب التطور المستمر لمواكبة التحولات الكبرى التي يشهدها سوق الاتصالات".