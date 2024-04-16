شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية تنظم ورشة عمل للمتطلبات الرقابية للتراخيص الشخصية للمنشأت الطبية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت اليوم اللجنة التوجيهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية ورشة عمل عن التطبيق الامثل للمتطلبات الرقابية لتسهيل التراخيص الشخصية و المكانية للمنشأت الطبية و الصناعية والاشعاعية، وذلك تحت رعاية الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ورئيس اللجنة التوجيهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع وذلك في الفترة من 16 إلى 17 أبريل 2024.

وصرح الدكتور محمد احمد جمعة مقرر اللجنة ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق ورئيس الورشة بأن هذه الورشة تشمل مناقشة مجموعة من الموضوعات الحيوية والهامة وفقًا للمعايير المنصوص عليها بالقانون النووي المصريوالخاصة بالتراخيص الشخصية والمكانية لجميع المنشأت التي تتعامل أو تستخدم الأشعاع والتي تشمل:



1) إجراءات التفتيش.

2) متطلبات التراخيص المكانية والشخصية.

3) التحديثات المصرية والدولية فى مجالات الوقاية الاشعاعية.

4) متطلبات الأمان للمنشأت الطبية وغير الطبية.

5) نظم التشغيل والمراقبة بالمنشأت.

وقال الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن الهيئة تدعم أنشطة الشبكة القومية لفيزياء الاشعاع خاصة في مجالات تدريب الكوادر وتأهيل الجهات المستخدمة للأشعاع في المجالات المختلفة للحصول على التراخيص الشخصية والمكانية.