شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بمنتصف التعاملات اليوم بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 47.57 للشراء، 47.67 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل 47.60 للشراء، 47.70 جنيه للبيع، أما في بنك البركة سجل 47.55 للشراء، 47.65 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.57 جنيه للشراء.

47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.60 جنيه للشراء.

47.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.57 جنيه للشراء.

47.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.55 جنيه للشراء.

47.65 جنيه للبيع.