شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء توافق على موازنة غرب الدلتا للعام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى من الجمعية العامة العادية لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء والموافقة برئاسة المهندس محمد العبد ، و وافقت الجمعية على اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024 / 2025.

ووجهت الجمعية العامة للشركة القابضة الشكر لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس محمد العبد، و المطالبة بالاستمرار فى أعمال التطوير و الصيانات اللازمة لرفع مستوى الأداء و الخدمة المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أكد المهندس محمد العبد رئيس شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء أن الشركة تسعى في إطار توجه الدولة بصفة عامة وتوجيهات الشركة القابضة بصفة خاصة في دعم الصناعة المحلية التى تستهدف زيادة فعالية استغلال مواردها المادية المتمثلة في ورش التصنيع ومواردها البشرية بمحطات الشركة فى أعمال تصنيع أعمدة الجهد المتوسط والمنخفض لزوم احتياجات شركات التوزيع وفى إطار التكامل الأفقي بين الشركات التابعة.

و أضاف العبد أن الشركة تعطي الأولوية في الاعتماد على الخبرات المتوافرة لدى العاملين بالشركة بتشكيل مجموعات عمل متخصصة من كافة محطات الشركة للقيام بتنفيذ بعض برامج الصيانة والعمرات بالمحطات وتقليل الاستعانة بالخبراء الأجنبية.