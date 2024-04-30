شكرا لقرائتكم خبر الحقيل يبحث مع نظيره الصيني التعاون والاستثمار في تكنولوجيا البناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس لجنة برنامج الإسكان ماجد الحقيل، أمس في بكين، مع وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في جمهورية الصين الشعبية ني هونق، تعزيز أوجه التعاون بين المملكة والصين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين عبدالرحمن الحربي.

وناقش الجانبان فرص التعاون في تطوير السياسات والبرامج الإسكانية، بما في ذلك تبادل الخبرات والممارسات في مجالات تخطيط المدن والتنمية الحضرية المستدامة والاستثمار في تكنولوجيا البناء، واستكشاف الفرص الاستثمارية لإنشاء المشاريع العقارية والبنى التحتية داخل المجتمعات السكنية.

واستعرض الوزيران أبرز التجارب الناجحة في توفير الحلول والخيارات السكنية ورفع فرص تملك المواطنين للمساكن، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الإدارة الحضرية وتطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن.

وأشار إلى أن ما يجمع البلدين اليوم هو امتداد للزيارة التاريخية للرئيس الصيني في ديسمبر 2022؛ والاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين، خاصةً أن لدى قياداتنا توافقا تاما على أهمية تعزيز الشراكة وموائمة رؤية المملكة 2030 مع مبادرة الحزام والطريق، الذي سينعكس إيجابا على تطلعات ومكانة المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية الاقتصادية عالميا.

استقطاب الشركات

وقال الحقيل «نعمل على تعزيز التعاون المثمر بين البلدين في شتى المجالات، ومنها تطوير المناطق الحضرية، واستقطاب أفضل شركات الإنشاءات الصينية للاستفادة من خبراتها في تعزيز الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - عبر توفير الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة للمواطنين»، مشيداً بالتجربة الصينية في هذا المجال».

إنجاز المشاريع

من جانبه، أكد وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني أهمية تعزيز التعاون مع المملكة، وحرصهم على نقل التجربة الصينية التي ساعدتهم على بناء وإنجاز المشاريع السكنية إلى المملكة، مشيرا إلى أن الصين استفادت من قدراتها المتقدمة في حلول البناء الحديث والتقنيات الحديثة في تطوير المدن وإدارتها، منوهاً بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وتطلعهما إلى مزيد من التنسيق والتعاون في المرحلة المقبلة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات الحيوية.

تعزيز الشراكة

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بدأ زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين، يلتقى خلالها عددا من كبار المسؤولين في الحكومة الصينية ورؤساء شركات الإنشاءات والبنوك الصينية، لتعزيز الشراكة بين المملكة والصين في قطاعات التشييد والبناء واستقطاب أفضل الشركات العالمية في التطوير العقاري، كما سيشهد توقيع اتفاقيات بين «الوطنية للإسكان» ومجموعة من الشركات الصينية لإنشاء عدد من المشاريع السكنية الضخمة في المملكة، بهدف توفير مزيد من الوحدات والحلول التمويلية.