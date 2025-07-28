شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالكهرباء: سرقات التيار توثر على شبكات التوزيع ولا علاقة لها بمحطات المحولات والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن سرقات التيار الكهربائي لها تأثير سلبي يضر بمصلحة المواطنين في المقام الأول، وعلى شبكات توزيع الكهرباء ثانيا، خاصة وأن السرقات تتسبب فى دخول أحمال مفاجئة على شبكة التوزيع تتسبب فى اعطال أو حرائق فى كابلات الجهد المنخفض أو فى اكشاك التوزيع.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن سرقات التيار الكهربائي لا علاقة لها بالجهد الفائق أو العالى ولا تتأثر بها لأنها مصممة بأجهزة حماية دقيقة، موضحا أن سرقات التيار الكهربائي لا علاقة لها بخروج محطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء التى أدت إلى انقطاع الكهرباء لأكثر من 27 ساعة بالجيزة، وإن كانت سبب فى إتلاف عدد من مهمات شبكة التوزيع التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تحارب ظاهرة التعدي على الشبكة الكهربائية من خلال سرقات التيار، مشيرا إلى أن هناك حملات مكثفة لضبط المخالفين وتحرير محاضر ضدهم لاسترداد اموال الدولة.