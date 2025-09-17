الاقتصاد

سعر الفضة يبحث عن قاع صاعد – توقعات اليوم – 17-09-2025

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-17 02:55AM UTC

2025-09-17 02:55AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة الحالي 0.6680، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

