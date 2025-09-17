سعر الدولار النيوزيلاندي يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 17-09-2025

ارتفع قليلاً سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول الزوج تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وما يعزز من هذا الضغط السلبي تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي هابط على المدى القصير.