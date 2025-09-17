- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 17-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-17 02:06AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع قليلاً سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول الزوج تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وما يعزز من هذا الضغط السلبي تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي هابط على المدى القصير.