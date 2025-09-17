الاقتصاد

سعر سهم أمريكان إنترناشيونال (AIG) يستعد لكسر دعم مهم – توقعات اليوم – 17-09-2025

2025-09-17 12:28PM UTC

  • سعر سهم أمريكان إنترناشيونال (AIG) يستعد لكسر دعم مهم عند 76.00$.
  • توقعات تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال التداولات القادمة، خاصة في حالة كسر الدعم المذكور.
  • توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط.

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عمق سعر سهم أمريكان إنترناشيونال جروب AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC (AIG) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى الاستناد لمستوى الدعم المهم 76.00$ استعداداً لكسره، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ عودة توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح في تصريف البعض من تشبعه البيعي بها.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 76.00$، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 73.80$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

