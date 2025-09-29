سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يرتفع بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط – توقعات اليوم – 29-09-2025

تقدم سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول بذلك تصريف هذا التشبع البيعي، وفي الوقت نفسه يعوض جزء من خسائره السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (22-26 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل