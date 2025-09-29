سعر الدولار مقابل الفرنك يظهر المزيد من العلامات الإيجابية – توقعات اليوم – 29-09-2025

واصل سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تداولات الزوج بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، ليحاول بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم للصعود من جديد، خاصة ويأتي هذا مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ما ويحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها ما يضاعف من الزخم الإيجابي المحيط بالزوج.

