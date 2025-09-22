تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 22-09-2025

استمر سعر البتكوين (BTCUSD) في الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستهدفنا الصباحي عند الدعم 112,000$، ليستقر عنده محاولاً تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص كثيراً من فرص تعافي السعر على المدى القريب.

