سعر النفط الخام يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 29-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-29 01:32AM UTC

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد لمهاجمة مستوى المقاومة الرئيسي 3,800$ ولأول مرة في تاريخه، مدعوماً باستقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار الإيجابي.

 

لكن في المقابل تظهر إشارات مقلقة بمؤشرات القوة النسبية مع بدء تشكل تقاطع سلبي، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يحد من قدرة السعر على مواصلة التقدم، ويزيد من احتمالية حدوث بعض الارتدادات التصحيحية في الفترة القادمة.

 

