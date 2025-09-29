سعر الإسترليني مقابل الدولار يواصل مكاسبه التصحيحية – توقعات اليوم – 29-09-2025

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد لمهاجمة مستوى المقاومة الرئيسي 3,800$ ولأول مرة في تاريخه، مدعوماً باستقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار الإيجابي.

لكن في المقابل تظهر إشارات مقلقة بمؤشرات القوة النسبية مع بدء تشكل تقاطع سلبي، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يحد من قدرة السعر على مواصلة التقدم، ويزيد من احتمالية حدوث بعض الارتدادات التصحيحية في الفترة القادمة.

