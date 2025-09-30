- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفضة يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 30-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-30 03:12AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ليصطدم بارتفاع الأخير بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ويأتي هذا بالتزامن مع اختباره لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ما يضاعف من قوة تلك المنطقة كمقاومة أمام محاولات تعافي الزوج.
