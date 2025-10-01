تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 01-10-2025

ارتفع قليلاً سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر وصوله لمستهدفنا السعري الأخير عند مستوى الدعم المحوري 61.50$، وعلى اثر تماسك هذا الدعم اكسب السعر بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد صعوداً في محاولة منه لتعويض بعضاً من خسائره السابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر خلال تداولاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي بها، ما يزيد من الضغوط الهبوطية على المدى القريب.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (22-26 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل