تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 01-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-01 11:07AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • توقع ارتفاع سعر النفط الخام بعد وصوله لمستوى الدعم المحوري عند 61.50$.
  • الضغط السلبي على سعر النفط الخام ناتج عن تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.
  • توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 22-26 سبتمبر 2025 تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، والمؤشرات.

ارتفع قليلاً سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر وصوله لمستهدفنا السعري الأخير عند مستوى الدعم المحوري 61.50$، وعلى اثر تماسك هذا الدعم اكسب السعر بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتداد صعوداً في محاولة منه لتعويض بعضاً من خسائره السابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر خلال تداولاته السابقة في تصريف تشبعه البيعي بها، ما يزيد من الضغوط الهبوطية على المدى القريب.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

