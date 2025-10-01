مسار السعودية توقع اتفاقية حجز لبيع قطعة أرض في بمكة المكرمة بقيمة 220.61 مليون ريال

استقرت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد تراجعها على مدار يومين، إذ يوازن المستثمرون بين خطط تحالف أوبك+ لزيادة أكبر في الإنتاج الشهر المقبل، وبين بيانات من الولايات المتحدة وآسيا أظهرت مؤشرات على تراجع الطلب.



وانخفضت عقود خام برنت تسليم ديسمبر 4 سنتات إلى 65.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:37 بتوقيت غرينتش. فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات إلى 62.32 دولار للبرميل. وكان كلا العقدين قد هبط بنحو 1% في وقت سابق من جلسة التداول المتقلبة.



يوم الاثنين، أغلق كل من خام برنت وغرب تكساس على انخفاض بأكثر من 3%، في أكبر خسارة يومية منذ الأول من أغسطس، قبل أن يواصلا التراجع يوم الثلاثاء بنسبة 1.5% إضافية لكل منهما.



وقال المحلل في شركة Rystad، جنيف شاه، إن تراجع أسعار النفط يعكس توقعات الأسواق بزيادة مماثلة في إنتاج أوبك+ خلال نوفمبر، في وقت بدأت فيه مؤشرات الطلب في الولايات المتحدة وآسيا في الانخفاض. وأضاف: "وتيرة السحوبات من المخزونات الأمريكية تباطأت، ما قد يغير الاتجاه الصعودي السابق."



ووفق ثلاثة مصادر مطلعة على المحادثات، قد يتفق تحالف أوبك+ على زيادة الإنتاج بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميًا في نوفمبر، أي ثلاثة أضعاف الزيادة المقررة لشهر أكتوبر، مع سعي السعودية لاستعادة حصتها السوقية.



غير أن منظمة أوبك نفت عبر منشور على منصة X (تويتر سابقًا) صحة تقارير إعلامية تحدثت عن خطط لرفع الإنتاج بـ 500 ألف برميل يوميًا، ووصفتها بالمضللة.



في الولايات المتحدة، أظهر تقرير صناعي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت، في حين ارتفعت مخزونات البنزين والديزل خلال الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر، بحسب مصادر سوقية نقلًا عن تقديرات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.



وفي آسيا، التي تُعد أكبر منطقة مستهلكة للنفط عالميًا، أظهرت بيانات انكماش النشاط الصناعي في معظم الاقتصادات الكبرى خلال سبتمبر، ما زاد من المخاوف بشأن ضعف الطلب على الوقود.



كما ساهمت مستويات قياسية من إنتاج النفط الأمريكي، وحالة الترقب قبل اجتماع أوبك+ المقرر هذا الأسبوع، إضافةً إلى أجواء الحذر في الأسواق بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي، في الضغط على الأسعار، بحسب المحلل في يو بي إس جيوفاني ستاونوفو.



وكانت الحكومة الأمريكية قد أغلقت معظم أنشطتها يوم الأربعاء، بعدما منعت الانقسامات الحزبية الحادة الكونغرس والبيت الأبيض من التوصل إلى اتفاق لتمويل الموازنة، وهو ما حذرت الوكالات الحكومية من أنه سيوقف نشر تقرير الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر، إلى جانب بيانات اقتصادية أخرى بالغة الأهمية.



وفي السياق ذاته، قال المحلل في PVM Oil Associates، تاماس فارجا، إن التركيز يتحول أيضًا نحو اضطرابات الإمدادات والصادرات النفطية الروسية نتيجة الهجمات الأوكرانية المتواصلة والناجحة.