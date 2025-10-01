قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي في نطاق الانكماش للشهر السابع على التوالي

أعلنت شركة البنى التحتية المستدامة القابضة (سيسكو القابضة)، عن توقيع اتفاقية شراء وبيع الأسهم للاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 51% في شركة خدمات الموانئ والتخزين المحدودة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تبلغ قيمة الصفقة 132.6 مليون ريال، تشمل دفعة نقدية أولية بقيمة 91.8 مليون ريال، ومدفوعات إضافية مشروطة تعتمد على الأداء تصل إلى 40.8 مليون ريال، وذلك عند تحقيق أهداف مالية محددة خلال السنتين المقبلتين

ونوهت الشركة إلى أن إتمام الصفقة يخضع للحصول على الموافقات النظامية، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للمنافسة.

وأشارت إلى أن شركة خدمات الموانئ والتخزين المحدودة (PSS) تمثل قيمة مضافة إلى ربحية ونمو محفظة شركة سيسكو القابضة، كما توفر هذه الصفقة تمركزا استراتيجيا في المنطقة الشرقية، وتُحقق أوجه تكامل فعالة مع شركة "لوجي بوينت"، مما يعزز التكامل التشغيلي ويفتح آفاقًا إضافية للنمو.

كما لفتت إلى أنه من المقرر أن تقوم شركة سيسكو القابضة بتوحيد النتائج المالية لشركة خدمات الموانئ والتخزين المحدودة (PSS) بالكامل ضمن قطاع الخدمات اللوجستية، وذلك بعد إتمام الصفقة، مع توقع أن يكون الأثر المالي إيجابياً على القوائم المالية لشركة سيسكو القابضة بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2025.

وتُعد شركة خدمات الموانئ والتخزين المحدودة (PSS) التي تأسست عام 2007، لاعباً بارزاً في قطاع الخدمات اللوجستية، وتشمل محفظة خدماتها التخزين المصمم حسب الطلب وحلولاً لوجستية شاملة، وتدير الشركة حالياً أكثر من 130 ألف متر مربع من البنية التحتية اللوجستية في الدمام والجبيل، مع خطط لتطوير مساحة إضافية قابلة للتأجير تبلغ 280 ألف متر مربع في المنطقة نفسها.

وقدمت شركة ألفا كابيتال خدماتها كمستشار مالي لشركة خدمات الموانئ والتخزين المحدودة (PSS)، بينما تولت شركة دنتونز مهامها كمستشار قانوني لها، كما عملت شركة جرينبيرغ تراوريج خالد الثبيتي كمستشار قانوني لشركة سيسكو القابضة فيما يتعلق بالصفقة.