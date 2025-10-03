سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 03-10-2025

استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على ارتفاعات حذرة على مستوياته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، في محاولة من الزوج لتصريف البعض من هذا التشبع، ليصطدم بارتفاعه الأخير بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي ما أجبره على توقف مكاسبه اللحظية، في ظل تأثره بكسر خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ما يقلص من فرص تعافيه ويضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به.

