البابطين للطاقة والاتصالات السعودية توقع اتفاقية لشراء جميع حصص ميتالوجالفا البرتغالية في شركة تابعة

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الأحد لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي ،مسجلة مستوي قياسي جديد ،مع التداول فوق 125,000 دولار لأول مرة في التاريخ.



يأتي هذا الصعود التاريخي وسط موجة تفاؤل قوية تسيطر على الأسواق العالمية ،خاصة مع تزايد الرهانات على استمرار تخفيف السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ،إلى جانب الإصلاحات التنظيمية القوية في الولايات المتحدة "أكبر سوق للأصول المشفرة في العالم".



أجرت الشركات العالمية الكبرى جولة جديدة من مشتريات العملة الرائدة لترتفع حيازاتها من البتكوين إلى مستويات قياسية جديدة ، مع استمرار التدفقات القوية إلى صناديق البتكوين المتداولة في البورصات الأمريكية.



نظرة سعرية

•سعر البتكوين اليوم :فى بورصة "بتستامب" ارتفع سعر العملة الرقمية "البتكوين" بنحو (3,267$) بما يعادل نسبة 2.7 % إلى ( 125,725$) كأعلى مستوي على الإطلاق ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند(122,458$)، و سجل أدنى مستوى عند(122,209$).



•عند التسوية يوم السبت على بورصة بتستامب ،حققت أسعار البتكوين ارتفاع بنسبة 0.25% ، في رابع مكسب يومي على التوالي ، وسط طلب نشط على العملة الرائدة.



القيمة السوقية للعملات الرقمية

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأحد بأكثر من 100 مليار$ إلى إجمالي 4,365 تريليون$ ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق ، في ظل الصعود القياسي لأسعار البتكوين وارتفاع أسعار الإيثريوم.



الفائدة الأمريكية

ارتفعت احتمالات خفض أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي بنحو 50 نقطة أساس قبل نهاية هذا العام إلى التسعير الكامل ،وذلك بعد صدور بيانات ضعيفة عن سوق العمل في الولايات المتحدة بالإضافة إلى الإفصاح عن بيانات تضخم معتدلة.



وعبر بعض مسؤولي وصانعي السياسة النقدية فى بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة على المدى القريب استجابةً لتباطؤ الاقتصاد الأمريكي.



إصلاحات تنظيمية

منذ بداية 2025، ارتفعت أسعار البتكوين قرابة 35%، مدفوعة بانتصارات تنظيمية مهمة لقطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة ،خاصة عقب عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث أطلق على نفسه لقب "رئيس العملات الرقمية"، وشهدت عائلته توسعًا ملحوظًا في الاستثمار بهذا المجال.



أحد أبرز القرارات الأخيرة تمثل في أمر تنفيذي يتيح إدراج الأصول الرقمية ضمن خطط التقاعد 401 (K) ،مما يشير إلى بيئة تنظيمية أكثر مرونة ودعماً في الولايات المتحدة.



شهد عام 2025 إقرار لوائح جديدة للعملات المستقرة، وتعديلات في سياسات هيئة الأوراق المالية والبورصات لتواكب هذه الفئة من الأصول، ما عزز الزخم الإيجابي لهذا السوق.



مايكرو ستراتيجي

عبر منصة إكس ، أعلن المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة مايكرو ستراتيجي "مايكل سايلور" عن جولة جديدة من مشتريات البتكوين بنحو 196 وحدة مشفرة ليرتفع إجمالي حيازات الشركة إلى مستوي قياسي جديد.



تمت عملية الشراء ما بين 23 إلى 28 سبتمبر ، وأنفقت الشركة مبلغ 22.16 مليون دولار ،بما يعني أن الشركة تكلفت متوسط 113,048 دولارًا لكل وحدة بتكوين.



بعد هذه الاستحواذ الجديد، تمتلك الشركة الآن 640,031 بتكوين بمتوسط سعر 73,980 دولارًا لكل وحدة مشفرة ،بقيمة إجمالية نحو 47.35 مليار دولار أمريكي.



شركة ميتابلانيت

استمرت شركة ميتابلانيت اليابانية في زيادة حيازاتها من البتكوين ،حيث استحوذت ما بين 23 إلى 30 سبتمبر على 5,268 وحدة بتكوين إضافية بقيمة 615.67 مليون دولار بمتوسط سعر 116,870 دولار لكل وحدة مشفرة.



بعد جولة المشتريات الجديدة ،ارتفع إجمالي حيازات الشركة إلى مستوي قياسي جديد عند 30,823 وحدة بقيمة 3.33 مليار دولار بمتوسط سعر 107,911 دولار لكل وحدة.



هذه الخطوة تتماشي مع إستراتيجية مشابهة لشركة مايكرو ستراتيجي الأمريكية ،مما يعكس ثقة متزايدة من المؤسسات فى الاستثمار فى الأصول الرقمية.



تدفقات قوية إلى الصناديق المتداولة

أضافت صناديق البتكوين المتداولة في البورصة حوالي 985 مليون دولار يوم الجمعة ،لتتواصل التدفقات الجديدة إلى هذه المنتجات المدرجة في الولايات المتحدة لليوم الخامس على التوالي ، بإجمالي تدفقات حوالي 3.24 مليار دولار تقريبًا.



توقعات حول أداء البتكوين

•قال المحلل فى آي جي "توني سيكامور": صعود أسعار البتكوين يعود إلى الثقة المتزايدة فى خفض أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي ، بالإضافة إلى الطلب المؤسسي المستمر، وتسهيلات إدارة ترامب للاستثمار في الأصول الرقمية.



•وأضاف سيكامور:أن اختراقًا مستدامًا فوق مستوى 125,000 دولار قد يدفع أسعار البتكوين نحو 150,000 دولار.