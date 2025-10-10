سعر البلاتين يضطر للهبوط المؤقت– توقعات اليوم 10-10-2025

أنهى سعر البلاتين اندفاعه الإيجابي الأخير باقترابه من الهدف المستقر عند 1690.00$ بفارق قليل ومن ثم ليضطر لتشكيل هبوط تصحيحي نحو 1584.00$ متأثرا بخروج مؤشر ستوكاستيك حاليا من مستوى تشبع الشراء كما هو موضح بالرسم المرفق.

نتوقع تأثر السعر حاليا بحالة من عدم الاستقرار لحين تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي ولنذكر بأن الثبات المتكرر فوق الدعم المستقر حاليا قرب 1520.00$ سيساهم بتحفيز المسار الصاعد بمهاجمة السعر مجددا للعائق المستقر عند 1690.00$ بهدف إيجاد منفذ للوصول نحو الهدف التالي المستقر عند 1655.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1570.00$ و 1650.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع