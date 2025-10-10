انخفاض سهم إنفيديا مع تشديد الصين لقواعد استيراد الرقائق الإلكترونية

تشهد شركة إنفيديا (Nvidia)، إحدى أكبر شركات صناعة الرقائق الإلكترونية في العالم، ضغوطًا متزايدة بعد أن بدأت الصين تشديد الرقابة على واردات الشرائح الإلكترونية التي تنتجها الشركة، بحسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز.



فقد نشرت السلطات الصينية فرقًا من موظفي الجمارك في عدد من الموانئ الرئيسية خلال الأسابيع الأخيرة، لتنفيذ عمليات تفتيش أكثر صرامة على شحنات أشباه الموصلات الداخلة إلى البلاد.



وتركّز عمليات التفتيش بشكل خاص على الرقائق المخصصة للسوق الصينية من إنفيديا، مثل H20 وRTX Pro 6000D، وهي نسخ معدّلة لتتوافق مع القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على التصدير. وتشير التقارير إلى أن الجهات التنظيمية الصينية طلبت من الشركات المحلية التوقف عن طلب هذه الطرازات، في إطار جهود أوسع لتقليل الاعتماد على الرقائق الأمريكية وتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية.



تحديات متزايدة لإنفيديا في أحد أكبر أسواقها



بالنسبة إلى إنفيديا، يمثل هذا الوضع مهمة دقيقة ومتوازنة. فقد حذّر الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ (Jensen Huang)، مرارًا من أن القيود الأمريكية المستمرة على تصدير الرقائق قد تضر بمبيعات الشركة وتمنح المنافسين الصينيين فرصة للتوسع في السوق المحلية، التي تُعد من أكبر الأسواق بالنسبة لإنفيديا.



وكانت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين (CAC) قد طلبت من شركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد، مثل تينسنت وعلي بابا وبايدو، إلغاء أو تعليق طلباتها من منتجات إنفيديا، وذلك عقب أحدث القيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة.



الصين تسرّع تصنيع رقائقها الخاصة وتلاحق التهريب



في الوقت نفسه، تسعى شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، وعلى رأسها علي بابا وبايدو، إلى توسيع استخدام الرقائق المطوّرة داخليًا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.



وتهدف بكين إلى زيادة إنتاجها المحلي من الرقائق المتقدمة بمقدار ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل، في محاولة لسد الفجوة التي خلّفها تراجع وجود إنفيديا في السوق الصينية.



كما وسّعت السلطات الصينية نطاق عمليات التفتيش لمنع تهريب المعالجات المحظورة، في ظل تقارير تشير إلى أن رقائق متطورة من إنتاج إنفيديا بقيمة تُقدَّر بنحو مليار دولار دخلت إلى الصين بطرق غير قانونية بين مايو ويوليو الماضيين.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم إنفيديا بحلول الساعة 19:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 187.3 دولار.