شاهد بالفيديو.. الفنانة ريماز ميرغني تغني في “حنة” زواجها “السمحة يا نوارة فريقنا” والجمهور يبارك: (ربنا يسعدك يا محترمة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع تم تصويره من احتفالات الفنانة المعروفة ريماز ميرغني, بزواجها. وبحسب رد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن نجمة برنامج أغاني وأغاني, تستعد لإكمال مراسم حفل زفافها الذي ستقيمه بالعاصمة المصرية القاهرة. وظهرت ريماز, تغني وسط صديقاتها في حفل “حنة”, صغير أقيم لها بالأغنية الشهيرة “السمحة يا نوارة فريقنا”, وسط مباركة الجمهور والمتابعين: (ربنا يسعدك يا محترمة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

