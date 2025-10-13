- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم الغاز والتصنيع (2080) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 13-10-2024 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-12 01:11AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
اكتسى سعر سهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (4050) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليتصدر بهذا الأداء قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 61.20 ريال، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مصحوباً في ذلك بزيادة كبيرة في احجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 61.20 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 72.00 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد