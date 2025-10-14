الاقتصاد

سعر سهم جنرال إليكتريك (GE) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 14-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-14 11:52AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سهم شركة كراودستريك CROWDSTRIKE HOLDINGS (CRWD) بتداولاته القادمة على المستويات اللحظية، استعداداً لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 517.95$، في ظل استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، بالإضافة على ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 517.95$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 547.50$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

