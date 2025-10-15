سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يشهد تداولات متقلبة – توقعات اليوم – 15-10-2025

هبط سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليرتكز الزوج بانخفاضه الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي بها، ما قد يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.

