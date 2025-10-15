تحديث توقع سعر الفضة اليوم 15-10-2025

لا يزال سعر المؤشر محصورا منذ تداولات يوم أمس ما بين الدعم الممتد نحو 98.40 بينما يشكل مستوى 99.25 عائق قوي أمام محاولات تأكيد السيناريو الصاعد للتداولات القادمة.

ما سبق يؤكد أهمية حيادية التداولات لهذا اليوم وانتظار تجاوز السعر لإحدى المحاور الرئيسية المذكورة سابقا لنتمكن من تأكيد الأهداف المقترحة للتداولات القريبة, فاختراق السعر للحاجز سيفتح أمامه باب تسجيل مكاسب إضافية قد تمتد نحو 99.55 وصولا نحو المقاومة المتمركزة قرب 100.15, بينما كسر الدعم الحالي سيؤكد استسلامه مجددا للضغوط السلبية ليجبره ذلك على تكبد العديد من الخسائر بتسلله مباشرة نحو 98.10 و97.55 على التوالي.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 98.40 و 99.00

توقعات السعر لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور