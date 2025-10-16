شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى مستوي على الإطلاق وسط طلب قوى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين يواصل تحطيم أرقامه القياسية

•الذهب قد يتداول فوق 4,300 دولار لأول مرة في التاريخ

•هبوط الدولار الأمريكي في سوق صرف العملات الأجنبية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتوسع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي،مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق ،لتواصل تحطيم أرقامها القياسية ،وتقترب من التداول فوق 4,300 دولارًا للأونصة لأول مرة في التاريخ.



يأتي هذا الصعود وسط طلب قوي على المعدن كملاذ آمن ،وبدعم هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،في ظل الاحتمالات القوية لقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.8% إلى (4,242.13 $) الأعلى على الإطلاق ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,207.63$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,199.67$).



•عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء، حقق الذهب ارتفاع بنسبة 1.6% ،في رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوى قياسي جديد ،وسط عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.



الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.25% ،ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى في قرابة أسبوعين عند 98.42 نقطة ،عاكسًا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن هبوط مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا الهبوط مع تضرر الدولار الأمريكي من التعليقات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،بالإضافة إلى تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة و الصين.



انتقد مسؤولون أمريكيون أمس الأربعاء توسع الصين الكبير في ضوابط تصدير المعادن النادرة، معتبرين إياه تهديدًا لسلاسل التوريد العالمية.



وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية بأن إغلاق الحكومة الفيدرالية المستمر منذ أسبوعين قد يُكلّف الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا من خسائر الإنتاج.



الفائدة الأمريكية

•قال جيروم باول يوم الثلاثاء: إن سوق العمل لا يزال غارقًا في حالة من الركود من حيث انخفاض التوظيف وانخفاض الفصل، وأن غياب البيانات الاقتصادية الرسمية بسبب إغلاق الحكومة لم يمنع صانعي السياسات من القدرة على تقييم التوقعات الاقتصادية، على الأقل في الوقت الحالي.



•صرحت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، بأن تزايد المخاطر على سوق العمل يعزز مبررات المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 25 نقطة ‏أساس فى اجتماع أكتوبر مستقر حاليًا عند 96% ، وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقر عند 4%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثب تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،في ظل تأجيل صدور البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي.



توقعات حول أداء الذهب

قال نيتيش شاه، استراتيجي السلع في وِزدم تري للاستثمار: تجدد الاحتكاكات التجارية يُفاقم حالة عدم اليقين في سلاسل التوريد العالمية... وعليه يتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى الذهب.



وأضاف شاه:أن ارتفاع سعر الذهب يعكس أيضًا قلق المستثمرين بشأن مصداقية السياسة الأمريكية.وأوضح شاه:هناك احتمالًا قويًا لبقاء المعدن فوق مستوى 4,200 دولار.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الأربعاء بنحو 1.15 طن متري،فى رابع زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,022.60 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 8 يوليو 2022.



نظرة فنية

سعر الذهب يتخطى المقاومة 4,200$ لأول مرة في التاريخ – توقعات اليوم – 16-10-2025