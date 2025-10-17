تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 17-10-2025

تقدم قليلاً سعر عملة ريبل (XRPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي السعر على المدى القريب، ووسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر العملة خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 2.5397$، ليستهدف مستوى الدعم 1.7710$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط