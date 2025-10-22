شكرا لقرائتكم خبر غرفة مكة المكرمة تنظم "ملتقى الأسبوع التجاري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تضمن الملتقى معرضًا مصاحبًا شهد مشاركة عدد من الشركات الباكستانية التي عرضت مجموعة متنوعة من المنتجات، وقد حضر الفعالية كل من القنصل العام التجاري الباكستاني، السيد خالد ماجد، ورئيس اتحاد الغرف الباكستانية، السيد عاطف أكرم شيخ، اللذان أكدا على أهمية هذه الفعالية في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.
من جهتها، أكدت غرفة مكة المكرمة على دعمها للقطاع التجاري وفتح آفاق جديدة للمستثمرين، حيث تعتبر الفعاليات من هذا النوع حجر الزاوية في تعزيز التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين.
وقدم المعرض فرصة مميزة لعرض المنتجات الباكستانية المتنوعة، بما في ذلك المنسوجات التي تشكل أحد أعمدة الاقتصاد الباكستاني، إلى جانب المنتجات الزراعية والغذائية الغنية بمواردها الطبيعية. كما أتاح المعرض الفرصة للشركات الباكستانية لعرض السلع الجلدية والحرف اليدوية التي تعكس التراث الثقافي الباكستاني.
تؤكد غرفة مكة المكرمة أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون التجاري بين المملكة وباكستان، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة.
