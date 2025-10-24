- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 24-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-10-24 11:26AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة المهم 61.75$، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وقد جاء ارتفاع السعر بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.
