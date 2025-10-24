تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 24-10-2025

صعد سعر النفط الخام (Crude Oil) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، لينجح السعر في اختراق مستوى المقاومة المهم 61.75$، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وقد جاء ارتفاع السعر بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 13-17 أكتوبر 2025

