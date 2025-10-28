الاقتصاد

سعر بنك دخان (DUBK) يستعد لكسر دعمه الحالي – توقعات اليوم – 28-10-2025

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-27

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

قفز سعر سهم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني (8190) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، مدعوماً ببدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، كل هذا أكسب السهم زخماً إيجابياً يحاول من خلاله اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وذلك بالتزامن مع محاولته التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم المحوري 4.60 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 5.75 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي

