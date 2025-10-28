سعر الذهب يلتقط أنفاسه بعد موجة هبوطية حادة لكنه لا يزال تحت الضغط - توقعات اليوم – 28-10-2025

أغلق سعر سهم بيتك (KFH) على عدم تغيير في آخر جلساته، وسط تحركات السهم بنطاق محدود على مستوياته اللحظية الأخيرة، محاولاً اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واستئناف مكاسبه من جديد، مستفيداً في ذلك من الدعم الديناميكي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار المسار الإيجابي المهيمن على حركة السهم وتداولاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 781.00 دينار، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 816.00 دينار.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد