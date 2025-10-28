شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينتعش قبل قمة تاكايتشي -ترامب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية تتماسك فوق أدنى مستوى في 3 أسابيع

•جولة من المحادثات التجارية بين طوكيو وواشنطن

•تصريحات تحفيزية لوزير الاقتصاد الجديد في اليابان

•انطلاق فعاليات اجتماع البنك المركزي الياباني غداً الأربعاء



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،في طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثمانية أيام الأخيرة،وذلك قبيل انطلاق القمة المنتظرة بين رئيسة الوزراء الجديدة "ساناي تاكايتشي" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في العاصمة اليابانية طوكيو.



من المتوقع أن تتناول المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي البلدين، خاصة بعد الاتفاق التجاري الأخير الذي مهد لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين اليابان و الولايات المتحدة.



من المرجح أن يُناقش البنك المركزي الياباني غداً الأربعاء ما إذا كانت الظروف مهيأة لاستئناف رفع أسعار الفائدة مع انحسار المخاوف بشأن الركود الناجم عن الرسوم الجمركية.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بنسبة 0.45% إلى ( 152.16¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (152.87¥)، و سجل أعلى مستوى عند ( 152.87¥).



•أنهي الين تعاملات الاثنين مستقرًا دون أي تغيير يذكر مقابل الدولار ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 153.26 ينات ، وفقد يوم الجمعة نسبة 0.2% في سادس خسارة يومية على التوالي ،ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ مطلع هذا الشهر.



قمة تاكايتشي –ترامب

بدأ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" زيارته الرسمية لليابان أمس الاثنين، وسيعقد قمة فى وقت لاحق اليوم مع رئيسة الوزراء الجديدة"ساناي تاكايتشي" لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.



فمن المتوقع مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،بما في ذلك العلاقات مع الصين، وأمن المحيطين الهندي والهادئ، ومستقبل سلاسل الإمداد العالمية.



تأتي هذه الزيارة الأمريكية في إطار مساعي الجانبين لتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة واليابان، ودعم الاستقرار والنمو في المنطقة الآسيوية.



تصريحات تحفيزية

صرح وزير الاقتصاد الجديد في اليابان "مينورو كيوتشي" يوم الثلاثاء بأن ضعف الين يعود بفوائد على الاقتصاد، وأنه يمكن معالجة آثاره السلبية من خلال وضع حزمة من الخطوات السريعة لتخفيف وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة.وأضاف كيوتشي: أن أولوية الإدارة الجديدة ستكون تسريع النمو الاقتصادي، بحيث يمكن تعميم فوائد انتعاشه على شريحة أوسع من السكان.



تسلط هذه التصريحات الضوء على تركيز إدارة رئيسة الوزراء "ساناي تاكايتشي" على إنعاش الاقتصاد من خلال سياسة مالية توسعية، على عكس الاهتمام الأكبر الذي أولته الحكومة اليابانية السابقة لمخاطر التضخم الناجمة عن ضعف الين.



البنك المركزي الياباني

•يجتمع البنك المركزي الياباني غداً الأربعاء ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات رابع أكبر اقتصاد في العالم ،على أن تصدر القرارات يوم الخميس ،وسط توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير ،وذلك للاجتماع السادس على التوالي.



•من المرجح أن يُناقش بنك اليابان ما إذا كانت الظروف مهيأة لاستئناف رفع أسعار الفائدة مع انحسار المخاوف بشأن الركود الناجم عن الرسوم الجمركية.



•دعت رئيسة الوزراء تاكايتشي بنك اليابان إلى التعاون في تحقيق تضخم يعتمد بدرجة أكبر على نمو الأجور.



تطورات اقتصادية

أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني يوم الاثنين تصنيف ديون اليابان عند A1، مشيرةً إلى ارتفاع عائدات الضرائب مدعومةً بالطلب المحلي المرن والنمو الاقتصادي الاسمي القوي.



لكن صندوق النقد الدولي حذّر من أن أي إنفاق يجب أن يكون مُستهدفًا ومؤقتًا.وصرح كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، لوكالة "رويترز": سيعود اقتصاد اليابان إلى النمو المُحتمل،لا حاجة لتقديم (حوافز).



نظرة فنية

