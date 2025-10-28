سعر النحاس يحافظ على الثبات الإيجابي-توقعات اليوم 28-10-2025

اضطر سعر النحاس لتقديم بعض التداولات الجانبية لحين تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي لنلاحظ استقراره المتكرر ضمن المسار الصاعد مستندا بذلك على الثبات المتكرر فوق مستوى الدعم المستقر عند 4.7500$.

نشير إلى أن محاولة اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 قد يساهم بتجديد المحاولات الصاعدة بتجاوز السعر لمستوى 5.2000$ والوصول للهدف التالي المستقر عند 5.3200$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.0500$ و 5.3200$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع