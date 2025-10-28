شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحافظ على الثبات الإيجابي-توقعات اليوم 28-10-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-10-28 05:12AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
اضطر سعر النحاس لتقديم بعض التداولات الجانبية لحين تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي لنلاحظ استقراره المتكرر ضمن المسار الصاعد مستندا بذلك على الثبات المتكرر فوق مستوى الدعم المستقر عند 4.7500$.
نشير إلى أن محاولة اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 قد يساهم بتجديد المحاولات الصاعدة بتجاوز السعر لمستوى 5.2000$ والوصول للهدف التالي المستقر عند 5.3200$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.0500$ و 5.3200$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع