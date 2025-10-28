الاقتصاد

سعر النحاس يحافظ على الثبات الإيجابي-توقعات اليوم 28-10-2025

2025-10-28 05:12AM UTC

اضطر سعر النحاس لتقديم بعض التداولات الجانبية لحين تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي لنلاحظ استقراره المتكرر ضمن المسار الصاعد مستندا بذلك على الثبات المتكرر فوق مستوى الدعم المستقر عند 4.7500$.

 

نشير إلى أن محاولة اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى 80 قد يساهم بتجديد المحاولات الصاعدة بتجاوز السعر لمستوى 5.2000$ والوصول للهدف التالي المستقر عند 5.3200$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.0500$ و 5.3200$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

