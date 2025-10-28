الاقتصاد

سعر البلاتين يستمر بتأجيل الارتفاع– توقعات اليوم 28-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-10-28 05:13AM UTC

لا يزال سعر البلاتين متأثرا بسيطرة الميل التصحيحي الهابط نظرا لثباته مؤخرا دون المقاومة الممتدة نحو 1695.00$ لنلاحظ بدء تشكيله لبعض الموجات السلبية باستهدافه مجددا لمستوى 1558.00$.

 

استمرار تشكيل مستوى 1605.00$ للحاجز الإضافي وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد ذلك من فعالية المسار التصحيحي لنبقى بانتظار وصول السعر للمحطات السلبية والتي تتمركز حاليا قرب 1525.00$ وصولا للدعم الإضافي المستقر قرب 1440.00$.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1525.00$ و 1610.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

