سعر البلاتين يستمر بتأجيل الارتفاع– توقعات اليوم 28-10-2025

لا يزال سعر البلاتين متأثرا بسيطرة الميل التصحيحي الهابط نظرا لثباته مؤخرا دون المقاومة الممتدة نحو 1695.00$ لنلاحظ بدء تشكيله لبعض الموجات السلبية باستهدافه مجددا لمستوى 1558.00$.

استمرار تشكيل مستوى 1605.00$ للحاجز الإضافي وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد ذلك من فعالية المسار التصحيحي لنبقى بانتظار وصول السعر للمحطات السلبية والتي تتمركز حاليا قرب 1525.00$ وصولا للدعم الإضافي المستقر قرب 1440.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1525.00$ و 1610.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض