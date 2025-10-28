سعر الغاز الطبيعي يحافظ على الإيجابية-توقعات اليوم 28-10-2025

كرر سعر الغاز تقديمه لتداولات مختلطة نظرا لتعارض المؤشرات الرئيسية إلا أن ثباته العام ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تشكيل مستوى 3.830$ للدعم الإضافي, فإن هذه العوامل تساهم بتأكيد الاستمرارية الإيجابية للتداولات القادمة.

لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي خلال الفترة الحالية ليعزز ذلك فرص اندفاعه نحو المحطات الإيجابية والتي تتمركز قرب 4.210$ وصولا للمقاومة الممتدة نحو 4.330$, أما تسلل السعر دون الدعم الإضافي والثبات أدناه قد يجبره ذلك على تقديم تداولات تصحيحية قوية ليضطر لتكبد خسائر كبيرة بانجذابه أولا نحو 3.550$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.850$ و 4.215$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع