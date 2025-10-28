الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 28-10-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-28 05:16AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر المؤشر باستقباله للعزم السلبي نتيجة لهبوط مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 لنلاحظ تشكيله حاليا لبعض التداولات السلبية محاولا الثبات دون محور المتوسط المتحرك 55 المتمركز عند 98.35 ليقترب بذلك من الهدف السلبي الأول المنتظر سابقا.

 

نشير إلى أن نجاح ثبات السعر دون المتوسط المتحرك 55 سيزيد ذلك فرص استئنافه للهجوم السلبي لنبقى بانتظار استهدافه لمستوى تصحيح 66.8% فيبوناتشي المتمركز عند 97.85 وبتحقيقه لكسر هذا العائق ستمتد التداولات السلبية مباشرة نحو 97.55 ليشكل ذلك الهدف التالي للتداولات القريبة.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.55 و 98.75

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

