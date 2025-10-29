سعر سهم المصافي (2030) يتلقى بعض الدعم – توقعات اليوم – 29-10-2025

ارتفع سعر سهم شركة المصافي العربية السعودية (2030) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 59.75 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 63.95 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد