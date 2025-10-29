الاقتصاد

سعر سهم المطاحن العربية (2285) يهاجم مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 29-10-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم المطاحن العربية (2285) يهاجم مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 29-10-2025 1/2
  • سعر سهم المطاحن العربية (2285) يهاجم مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 29-10-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم المطاحن العربية (2285) يهاجم مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 29-10-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-10-28 23:26PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم شركة المصافي العربية (2030) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 59.75 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 63.95 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا